Fluminense x Bangu: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Carioca

O Fluminense entra em campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Bangu, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor aparece na quinta posição com 14 pontos, e busca uma vaga nas semifinais do Estadual.

Onde assistir: o jogo será transmitido pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Vindo de um triunfo por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu, o Fluminense não depende das próprias forças para avançar. O time precisa vencer seu jogo e torcer pelo tropeço do Madureira ou do Vasco, que enfrenta, respectivamente, Nova Iguaçu e Botafogo, no mesmo horário. Se superar o Bangu por uma diferença de gols maior que uma eventual vitória do Vasco, o Flu também se classifica. Caso empate ou perca, irá disputar a Taça Rio, prêmio de consolação para quem termina esta etapa entre a quinta e a oitava colocação.