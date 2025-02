Flamengo atropela Maricá e garante o título da Taça Guanabara

O Flamengo fez o dever de casa e goleou por 5 a 0 o Maricá, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 23 pontos e garantiram o título da Taça Guanabara. Já o Maricá seguiu com 12 e, assim, se despede do Campeonato Carioca.

Os flamenguistas dominaram o confronto e sacramentaram a vitória ainda no primeiro tempo, com gols de Gerson e Léo Ortiz. Na etapa final, os rubro-negros ampliaram com Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves.

Agora, o Flamengo espera seu adversário na semifinal do Estadual que será definido nos jogos deste domingo.