Felipe Anderson treina em tempo integral e pode ser novidade no Palmeiras

Sobre os outros lesionados do Palmeiras, Paulinho cumpriu cronograma na parte interna do centro de excelência e no gramado, enquanto Bruno Rodrigues, Gustavo Gómez e Mauricio ficaram no Núcleo de Saúde e Performance. O resto do elenco, após ativação na sala de musculação, foi a campo e realizou trabalhos técnicos em dimensões reduzidas e um descontraído recreativo.

O Palmeiras enfrenta o Mirassol neste domingo, às 18h30, no Estádio Campos Maia, no interior paulista. Para avançar às quartas do Paulistão, o Verdão precisa vencer o adversário e contar com um tropeço (empate ou derrota) da Ponte Preta contra o Red Bull Bragantino.