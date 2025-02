Everson valoriza sequência sem sofrer gols no Atlético-MG e mira hexacampeonato mineiro

O Atlético-MG está classificado para a grande final do Campeonato Mineiro. Neste sábado, o Galo venceu o Tombense na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, por 2 a 0, e confirmou sua vaga na decisão estadual. Decisivo para o triunfo com um defesa de pênalti, o goleiro Everson valorizou a sequência sem sofrer gols e mira mais um título com a camisa alvinegra.

"Foi um grande jogo, uma grande vitória. A equipe está abraçada nesse intuito de não sofrer gols, não é só responsabilidade do Everson. Tenho uma equipe que me ajuda, um treinador que ajuda. Sou uma peça dentro da engrenagem. Estou feliz de completar sete jogos sem sofrer gols, mas com certeza tem o mérito de todo o elenco", afirmou o arqueiro ao Premiere na saída de campo.

"Com certeza vai ser um grande jogo, uma grande final. Teremos que trabalhar muito para a gente ser merecedor do hexacampeonato", acrescentou.