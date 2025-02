Escalação: Corinthians finaliza preparação e deve ter reservas contra o Guarani

O Timão tem dois desfalques certos para o confronto com o Bugre: o volante Raniele, que sofreu uma lesão na coxa direita, e o atacante Pedro Raul, que será emprestado ao Ceará até o fim do ano. O jogador, inclusive, se despediu do plantel e já foi liberado para realizar exames médicos no Vozão.

Já o zagueiro Gustavo Henrique, em estágio final de recuperação de uma contusão na perna direita, é dúvida.

A provável escalação do Corinthians, portanto tem: Hugo Souza (Matheus Donelli); Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Ryan, Charles, Alex Santana (Maycon) e Igor Coronado; Talles Magno e Romero.

A equipe alvinegra lidera o Grupo A do Paulistão, com 26 pontos conquistados, e tenta garantir e melhor campanha da primeira fase do torneio. Para isso, precisa de um simples empate. Já o Guarani precisa vencer para buscar uma vaga no Grupo B.