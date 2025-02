Emprestado, Vitinho comemora vantagem na semifinal do Gaúcho e espera permanecer no Internacional

Neste sábado, em confronto válido pela partida de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, o Internacional visitou o Caxias no Centenário e venceu por 2 a 0. Autor dos dois tentos colorados, Vitinho vibrou com a vantagem conquistada para o jogo da volta e espera continuar no Internacional após o fim de seu empréstimo.

"Foi um jogo difícil, o gramado também não ajudou. O time deles veio com uma proposta um pouco defensiva, tivemos dificuldade no primeiro tempo, mas conseguimos ver os espaços no segundo e fizemos os gols que nos deram vantagem para o próximo jogo", declarou Vitinho, em entrevista ao SporTV.

Com o triunfo, o Internacional leva a vantagem de dois tentos no agregado e pode ser superado por até um gol de diferença na volta para carimbar seu passaporte direto à final do torneio estadual. Em caso de derrota por dois gols, a decisão vai para os pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor entre Grêmio e Juventude na decisão.