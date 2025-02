Em meio à pressão, Casares e Belmonte postam fotos ao lado de Zubeldía

A última vitória do Tricolor foi no dia 5 de fevereiro, quando goleou o Mirassol, pela 7ª rodada do Estadual, por 4 a 1, no Morumbis.

Desde então, O São Paulo foi derrotado pelo Red Bull Bragantino (1 a 0) no Nabi Abi Chedid, empatou seus dois jogos como mandante no Mané Garrincha, com Inter de Limeira (0 a 0) e Velo Clube (3 a 3), e ficou no 0 a 0 com o Palmeiras, no Allianz Parque.

Com isso, a pressão sobre o treinador Zubeldía aumentou nos últimos dias, mas o argentino parece ter respaldo da diretoria para seguir no comando da equipe. O São Paulo já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista e briga pelo primeiro lugar do Grupo C.

"Continuamos juntos pelo São Paulo!!!", escreveu Carlos Belmonte, também no Instagram.

O São Paulo volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o São Bernardo, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, no Estádio 1º de Maio. O Tricolor é o líder do grupo C, com 16 pontos, e precisa vencer para garantir o mando de campo nas quartas de final.