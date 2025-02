Neymar reencontra técnico que o relacionou pela 1ª vez para o profissional do Santos

Neste domingo, o Santos visita a Inter de Limeira em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo promete ser especial para Neymar. O meia-atacante vai reencontrar o técnico que o relacionou pela primeira para uma partida profissional.

Trata-se de Márcio Fernandes, atual comandante do Leão. Em 2009, ele era o treinador do Peixe e chamou a então promessa alvinegra para a partida contra o Marília, pelo Campeonato Paulista.

Na ocasião, o Alvinegro Praiano acabou sendo derrotado por 1 a 0. Neymar ficou apenas no banco de reservas. O revés aumentou a crise no time do litoral e acabou culminando na demissão de Márcio Fernandes.