E o Zé Rafael? Veja a atual situação do reforço não anunciado pelo Santos

Apesar de ainda não ter sido anunciado pelo Santos, Zé Rafael já veste a camisa do clube e participa da rotina do CT Rei Pelé. O meio-campista vive a expectativa de assinar logo o contrato com o Peixe.

Isso ainda não foi feito pois a diretoria santista espera a plena recuperação do jogador de 31 anos. Ele passou por uma cirurgia na coluna no dia 7 de fevereiro.

No momento, ele trabalha com a equipe de fisioterapia do Alvinegro Praiano, na parte interna do CT, e sem contrato com bola. Quando vai para a área externa é apenas para andar pelo gramado e assistir ao treino dos colegas.