Memphis fica atrás apenas de Yuri Alberto em estatística ofensiva no Corinthians

O holandês Memphis Depay soma bons números com a camisa do Corinthians. O atacante, desde sua estreia, em setembro de 2024, é o vice-líder do Timão em participações em gols - ficando atrás apenas do artilheiro Yuri Alberto.

Desde sua estreia, no duelo diante do Atlético-GO, no dia 21 de setembro do ano passado, Memphis Depay participou de 15 gols do Corinthians, em 22 jogos. No período, foram oito bolas na rede, além de sete assistências.

O camisa 10 do Timão, desta maneira, tem na sua frente o centroavante Yuri Alberto, que, no recorte, participou de 20 gols. O camisa 9 de 23 anos, em ótima fase, marcou 17 gols e distribuiu três assistências.