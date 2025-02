Criciúma vence Avaí e garante melhor campanha da 1ª fase do Catarinense

O Criciúma aproveitou a vantagem de atuar em casa e venceu com sobras o clássico contra o Avaí, neste sábado. O triunfo por 3 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, assegurou ao Tigre a liderança da fase de classificação do Campeonato Carinense.

A vitória do Criciúma teve como destaque Werik Popó, autor de dois gols no primeiro tempo. Na etapa complementar, João Carlos completou o placar.

O torneio estadual teve a última rodada da primeira fase. Além do Criciúma, avançaram mais sete equipes para as semifinais: Santa Catarina, Avaí, Brusque, Chapecoense, Figueirense, Marcílio Dias e Joinville.