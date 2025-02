Corinthians x Guarani: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

Neste domingo, o Corinthians recebe o Guarani, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília). A partida é válida pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Líder do Grupo A com com 26 pontos, o Corinthians precisa apenas de um empate para confirmar a melhor campanha da primeira fase. O Alvinegro, porém, deve ir a campo contra o Bugre com a equipe reserva, visando o duelo de volta diante do Universidad Central-VEN, pela Libertadores. No jogo de ida, fora de casa, o Timão decepcionou e ficou no empate por 1 a 1.

Em seu último compromisso, ainda, o Corinthians ganhou mais um desfalque no elenco. O volante Raniele sofreu uma lesão na coxa durante a partida na Venezuela e se juntou ao zagueiro Gustavo Henrique, que trata um problema no tendão do músculo adutor da perna direita, no departamento médico do Timão.