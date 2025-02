Corinthians perdeu apenas um dos últimos 19 jogos contra o Guarani; veja detalhes

O Corinthians também defende invencibilidade sobre o Guarani dentro da Neo Química Arena. Em três jogos no estádio corintiano em Itaquera, o Timão venceu dois e empatou um.

Situação das equipes

Líder do Grupo A com com 26 pontos, o Corinthians precisa apenas de um empate para confirmar a melhor campanha da primeira fase. O Alvinegro, porém, deve ir à campo contra o Bugre com a equipe reserva, visando o duelo de volta diante do Universidad Central-VEN, pela Libertadores. No jogo de ida, fora de casa, o Timão decepcionou e ficou no empate de 1 a 1.

O Guarani, por sua vez, tem uma situação bem mais delicada no Campeonato Paulista. Com 12 pontos, o Bugre é o terceiro do Grupo B e não só precisa vencer o Corinthians fora de casa, mas também torcer por um tropeço do RB Bragantino (14). Além disso, deve ficar atento ao desempenho da Portuguesa (12), já que a diferença no saldo de gols entre as equipes é mínima.