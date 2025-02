Corinthians anuncia contratação de zagueira medalhista de prata em Paris

Neste sábado, o Corinthians anunciou a contratação da zagueira Thais Ferreira para sua equipe feminina. A atleta, que fez parte da Seleção brasileira medalhista de prata dos Jogos Olímpicos de Paris, assinou vínculo com o Timão até o fim de 2026.

Thais Ferreira, de 28 anos, estava no UDG Tenerife desde 2022 e também soma passagens por Palmeiras, Osasco Audax, Ponte Preta, Guarani e Valinhos.

"Estar no Corinthians significa muito para mim. Eu comecei em uma escolinha do clube, então me sinto como se estivesse retornando aqui. Me sinto realizada e com uma enorme gratidão de estar ao lado de atletas de tanto nível. Vou defender essa camisa com muito amor, carinho, respeito e garra. A Fiel pode ter certeza que todas as vezes que eu estiver em campo, terão de mim tudo o que posso deixar para contribuir com esse clube", comentou.