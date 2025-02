Confira o que está em jogo para cada equipe na última rodada da fase de grupos do Paulista

Ponte Preta x Red Bull Bragantino

Na segunda colocação do Grupo D, com 22 pontos, a Ponte Preta depende de si mesma para carimbar seu passaporte às quartas. Para isso, a Macaca precisa vencer e pode até beliscar a primeira posição da chave em caso de tropeço do São Bernardo. Caso a perca ou empate sua partida, precisa torcer por empate ou derrota do Palmeiras diante do Mirassol. O RB Bragantino, que tem 14 pontos, passa pela mesma situação, mas no Grupo D. Caso vença, deve torcer para derrota do Santos para passar na ponta da chave. Em caso de derrota, dependerá do resultado negativo de Guarani e Portuguesa para avançar.

Noroeste x Portuguesa

O Noroeste, atual terceiro colocado da Chave C, com sete pontos, busca se livrar da zona do rebaixamento da competição. Para isso, precisa vencer ou empatar e torcer para um tropeço do Água Santa e da Inter de Limeira. Em caso de derrota, precisa que os outros dois clubes também percam e que a Inter de Limeira sofra uma diferença maior de gols em sua partida. Já a Portuguesa, quarta colocada do grupo B, com 12 pontos, precisa obrigatoriamente de uma vitória, que o RB Bragantino perca e que o Guarani empate ou perca. Caso o Bugre também vença, a Lusa precisará superá-lo no saldo de gols.