Com vaga aberta no ataque, Luighi se destaca "no sufoco" e busca espaço no Palmeiras

O atacante faz parte do que Abel Ferreira chama de grupo de apoio, que consiste em atletas que ainda podem atuar pelo sub-20, mas que frequentemente estão à disposição do profissional, seja para treinos ou jogos. Luighi está nesta condição desde o ano passado, que foi quando fez sua estreia.

No último ano, Luighi disputou três jogos pelo profissional. Ele fez sua estreia no dia 7 de julho, contra o Bahia, pelo Brasileirão. Cerca de um mês depois, fez seu primeiro gol. Na oportunidade, ele saiu do banco de reservas, aos 32 minutos do segundo tempo e aos 40, marcou o gol do empate por 1 a 1 com o Flamengo, evitando a derrota alviverde.

Contudo, depois disso, Luighi não foi mais relacionado para nenhum jogo do time principal e só voltou a reaparecer no início desta temporada. Desde o fim do último ano, o Verdão perdeu peças no ataque, como Dudu, Lázaro e Rony. Com isso, Luighi vê, em 2025, uma nova oportunidade de buscar espaço.

Com Luighi à disposição, o Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Mirassol, pela 12ª rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. A equipe palmeirense precisa da vitória se quiser a vaga nas quartas de final e ainda torcer por um tropeço da Ponte Preta.