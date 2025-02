Botafogo anuncia a chegada do uruguaio Santiago Rodríguez

Apesar dos resultados ruins em 2025, o torcedor do Botafogo tem um motivo para comemorar neste sábado. A diretoria oficializou mais uma contratação para o elenco: Santiago Rodríguez.

"Santiago Rodríguez é o novo reforço do Botafogo. O uruguaio de 25 anos chega com contrato em definitivo válido até o final de 2028", destacou o comunicado do time carioca.

Relevado pelo Nacional-URU, Santiago Rodríguez vinha atuando pelo New York City. No ano passado, apresentou um bom desempenho nos Estados Unidos: disputou 40 jogos, com 16 gols e 6 assistências.