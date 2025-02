Bahia x Juazeirense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Baiano

Neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Baiano, o Bahia enfrenta a Juazeirense às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

O Bahia já está classificado para as semifinais do Estadual, mas ainda sonha com a liderança da primeira fase para ter vantagem. No entanto, o técnico Rogério Ceni deve escalar uma equipe alternativa priorizando o confronto de volta contra o The Strongest-BOL, pela Pré-Libertadores.

A Juazeirense ainda tem chance de classificação. Para isso, os visitantes precisam vencer e torcer por uma derrota do Atlético-BA, que recebe o Vitória.