Atlético-MG volta a vencer o Tombense e será rival do América-MG na final do Mineiro

O jogo

Mesmo com a vantagem garantida, o Atlético-MG levou perigo ao gol do Tombense antes mesmo do primeiro minuto de jogo. Cuello fez boa jogada e cruzou para Rony, que cabeceou firme e parou em grande defesa de Matheus Aurélio.

O Galo manteve a pressão no campo de ataque e conseguiu abrir o placar aos 18 minutos. Cuello encontrou ótimo passe para Rony, que dominou com liberdade na área e, mesmo com pouco ângulo, finalizou com categoria no canto de Matheus Aurélio. A bola ainda triscou na trave antes de morrer no fundo das redes.

Os visitante chegaram a aumentar o marcador aos 26, através de Gustavo Scarpa. A bola desviou no meia após um chute de Cuello, mas o auxiliar identificou que o camisa 10 estava em posição irregular e anulou o tento.

O Atlético-MG diminuiu o ritmo, mas voltou a assustar Matheus Aurélio aos 41 minutos. Gabriel Menino cobrou escanteio em direção a Guilherme Arana, que dominou e encheu o pé, mas viu o goleiro do Tombense espalmar a bola. Aos 42, foi a vez de Cuello invadir a área pela esquerda e chutar rente à trave.

Segundo tempo