Arsenal perde do West Ham e pode ver Liverpool disparar na ponta do Inglês

O Arsenal perdeu do West Ham por 1 a 0 neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, no Emirates Stadium. Bowen foi o autor do gol da partida. Os mandantes ainda contaram com a expulsão de Lewis-Skelly.

Com o resultado, o Arsenal segue com 53 pontos, oito atrás do líder Liverpool, que ainda joga nesta rodada. Já o West Ham ocupa a 16ª posição, com 30.

O Arsenal volta a campo nesta quarta-feira, contra o Nottingham Forest, às 16h30 (de Brasília), no City Ground. Por sua vez, o West Ham enfrenta o Leicester, no Estádio Olímpico de Londres, às 17h de quinta. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada do Inglês.