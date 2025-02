América-MG vence nos pênaltis, ofusca estrelas do Cruzeiro e vai à final do Mineiro

O América-MG está na final do Campeonato Mineiro. Neste sábado, o Coelho venceu o Cruzeiro nos pênaltis, por 4 a 2, após empate de 1 a 1 no tempo normal, na Arena Independência. Marlon colocou os mandantes na frente e Lucas Romero deixou tudo igual. Na ida, disputada no Mineirão, o placar também foi 1 a 1.

A equipe do técnico William Batista poderia ter matado o confronto ainda dentro dos 90 minutos, mas Jonathas viu Cássio defender a sua penalidade máxima já nos acréscimos do segundo tempo. Na disputa de pênaltis, o goleiro ex-Corinthians até defendeu uma bola, porém não conseguiu evitar a derrota.

Na final, o América-MG vai enfrentar Atlético-MG ou Tombense, que se enfrentam ainda neste sábado. O Galo venceu a ida por 2 a 0. A Federação Mineira de Futebol ainda não definiu as datas da decisão.