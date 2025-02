Final antecipada, provocação e gol de Benzema: como foi o clássico saudita

No jogo que reuniu os líderes do Campeonato Saudita, o Al-Ittihad atropelou o Al-Hilal, ex-equipe do santista Neymar. O time do francês Karim Benzema venceu o duelo neste sábado, uma espécie de 'final antecipada', por 4 a 1.

Antes de a bola rolar, a torcida do Al Ittihad provocou o rival com um mosaico com a frase "Not Like Us" (Não são como nós), referência à música do rapper Kendrick Lamar (veja mais abaixo).

No início, o Al-Hilal deu a impressão que complicaria o adversário. O brasileiro Marcos Leonardo abriu o marcador para os comandados do técnico Jorge Jesus, aos 23 minutos. Mas, a partir daí, o cenário em campo mudou.