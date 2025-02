Zverev perde de virada para Comesana e é eliminado nas quartas do Rio Open

Nesta sexta-feira, pelas quartas de final do Rio Open, o alemão Alexander Zverev duelou com o argentino Francisco Comesana e perdeu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/4, 3/6 e 4/6.

Com o resultado negativo, Zverev, número 2 do mundo, se despede do torneio. Do outro lado, na semifinal, Comesana, que disputa pela primeira vez um ATP 500, encara o vencedor do confronto entre Francisco Cerúndolo e Alexandre Muller, que acontece ainda nesta sexta.