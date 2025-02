Volpi viveu maratona de viagens antes de classificação do Grêmio

Tiago Volpi, goleiro do Grêmio, foi um dos destaques da equipe na classificação contra o São Raimundo-RR na primeira fase da Copa do Brasil. Após o empate por 1 a 1, a partida foi para as penalidades, com o goleiro defendendo a cobrança adversária e, logo depois, convertendo o pênalti da classificação.

No entanto, o jogador viveu uma maratona entre Sul, Sudeste e Norte na última semana, percorrendo cerca de 12 mil km. No último sábado, Volpi foi liberado pela diretoria para acompanhar o nascimento de sua filha em São Paulo. Logo, o técnico Gustavo Quinteros não o relacionou para o jogo contra o Ypiranga no Campeonato Gaúcho. Mas, logo retornou para Porto Alegre e, já na terça-feira, viajou com o Grêmio para Boa Vista, capital de Roraima.

"Quando fazemos as coisas por amor, o cansaço se torna somente um detalhe. Essa será uma semana que com certeza vou lembrar para sempre com muito carinho, pelas duas vitórias que conquistei: poder dar boas-vindas à minha filha na presença da minha família e ajudar o Grêmio a se classificar numa competição que o torcedor ama", disse Volpi, após desembarcar no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira.