Versatilidade é trunfo: chegada de reforços amplia leque de opções no ataque do Santos

Não à toa, o jovem se destacou rapidamente quando subiu ao profissional do Santos, em 2023. Em 16 jogos (sendo 10 como titular), o jogador balançou as redes duas vezes. Ele rapidamente despertou o interesse do Chelsea e foi comprado pelo clube inglês. Com as poucas oportunidades e a chance de jogar com Neymar, acabou voltando ao Peixe.

Mais um que foi atraído pela possibilidade de jogar com o astro da Seleção Brasileira foi Benjamín Rollheiser. O argentino, que estava no Benfica, também se destaca por sua versatilidade em campo - joga principalmente aberto pelo lado direito do ataque, mas pode fazer as demais funções sem grandes problemas.

Os reforços do Santos para o setor ofensivo, inclusive, se sobressaem justamente pela capacidade de atuar em mais de uma região do campo. O meia-atacante Thaciano, por exemplo, foi o centroavante do time na vitória sobre o Água Santa.

Com isso, Caixinha ganha opções de qualidade para as mais varias funções. A chegada de reforços, inclusive, acirra a disputa pela titularidade - o que evita que os jogadores se acomodem pelo status garantido como titular. Neste momento, o quarteto que tem ganhado sequência no 11 inicial é formado por Soteldo, Neymar, Guilherme e Tiquinho Soares.

Se confirmar a classificação às quartas de final do Estadual, o Santos tem até o dia 28 de fevereiro para efetuar até quatro trocas na lista de inscritos enviada à Federação Paulista de Futebol (FPF). O clube deve retirar jogadores que já deixaram o clube (Wendel Silva, Lucas Braga e Patrick) e registrar Rollheiser e Deivid Washington.

Líder do Grupo B com 15 pontos, o Santos volta a campo neste domingo para fechar a fase de grupos e buscar a vaga nas quartas de final do Paulistão. O Alvinegro Praiano visita a Inter de Limeira, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho.