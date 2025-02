Veja como Garre pode ajudar o ataque do Vasco

A diretoria do Vasco definiu mais um reforço para a temporada 2025. O atacante argentino Benjamín Garre, de 24 anos, chega ao clube carioca com contrato válido até dezembro de 2027. Os números mostram que o jogador pode ajudar a desequilibrar as defesas adversárias.

Garre vinha atuando pelo Krylya Sovetov, da Rússia. Segundo dados do SofaScore, o jogador se destacou nos dribles na Liga Russa: foram 86 ações completadas em 47 jogos.

Ainda pelo time russo, anotou 13 gols e quatro assistências em 58 jogos. Já nesta temporada, disputou 16 partidas e balançou as redes uma vez.