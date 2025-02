Vasco segue preparação para clássico contra o Botafogo pela última rodada do Carioca

Nesta sexta-feira, o elenco do Vasco seguiu a preparação para o clássico contra o Botafogo, que acontece no próximo domingo, pela 11ª e última rodada do Campeonato Carioca.

O treino foi dividido em duas partes. Primeiramente, os atletas fizeram trabalhos na academia do CT Moacyr Barbosa. Posteriormente, foram ao gramado para atividades com bola.

Para o confronto, Fábio Carille deve seguir sem poder contar com Adson, David, Guilherme Estrella e Lucas Oliveira. Os atletas se recuperam de lesões.