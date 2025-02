UEFA sorteia oitavas de final da Liga dos Campeões; confira duelos

Atual campeão, o Real Madrid, que eliminou o Manchester City nos playoffs, vai encarar o rival Atlético de Madrid por uma vaga nas quartas de final. A equipe do técnico Diego Simeone terminou a fase de liga na 5ª posição e por isso vai decidir dentro de casa.

The road to Munich is set.#UCLdraw pic.twitter.com/M2ChMOgR8u

? UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2025

Além do clássico espanhol, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen também se enfrentam nas oitavas de final da Liga dos Campeões. A decisão do duelo entre os dois alemães acontece na Bay Arena, casa da equipe de Xabi Alonso.

Por fim, o Liverpool, melhor campanha na primeira fase, vai enfrentar o Paris Saint-Germain, que nos playoffs passou pelo Brest, e vai poder decidir a eliminatória em Anfield.