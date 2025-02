Titulares treinam na parte interna, e Corinthians avança em preparação para pegar o Guarani

O Corinthians deu sequência aos treinamentos para enfrentar o Guarani, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. O Alvinegro contou com o retorno dos titulares, que ganharam folga na última quinta-feira em virtude do desgaste causado pelo deslocamento da viagem pela Libertadores à Venezuela.

No entanto, os considerados titulares não participaram das atividades junto ao restante do elenco. Após aquecimento na academia e ativação no gramado do CT Doutor Joaquim Grava, os jogadores que aturam mais de 45 minutos contra a Universidad Central-VEN trotaram no campo e fizeram uma atividade regenerativa na parte interna. Eles devem ser preservados para o confronto diante do Guarani, visando o jogo de volta contra os venezuelanos.

Já os demais atletas do elenco realizaram um exercício de troca de passes, com movimentação e um trabalho tático de enfrentamento. O embate, válido pela 12ª e última rodada da primeira fase do Estadual, está marcado para domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.