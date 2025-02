Sub-16 do São Paulo avança às semifinais da Bull's Cup

Nesta sexta-feira, a equipe sub-16 do São Paulo entrou em campo pela Bull's Cup. O time tricolor disputou duas partidas, somando uma vitória e uma derrota, e garantiu vaga nas semifinais da competição de base.

No CPD (Centro de Performance e Desenvolvimento), em Atibaia (SP), o São Paulo foi derrotado pela Ferroviária, por 2 a 1, na primeira partida desta sexta. Brenno descontou para o Tricolor.

Já no período da tarde, também no CPD, o sub-16 do São Paulo goleou o Aucas-VEN por 4 a 0. Gabriel Silva (2x) e Valadares (2x) balançaram as redes para dar a vitória ao clube paulista.