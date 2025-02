Sem Alisson, Bobadilla deve ser mantido como volante titular do São Paulo

Alisson não deve ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía para o confronto do próximo domingo, contra o São Bernardo, às 18h30 (de Brasília), no estádio Primeiro de Meio, no ABC, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

O volante foi poupado na última quarta-feira, contra a Ponte Preta, e também tende a ficar de fora da partida de domingo, já que não treinou com o elenco nesta quinta. A intenção da comissão técnica é preservar Alisson para tê-lo 100% na fase final do Estadual.

Alisson não teve nenhuma lesão diagnosticada, mas o núcleo de saúde do São Paulo entende que o jogador vem lidando com uma sobrecarga física que pode acabar se transformando em lesão, se ele não for preservado.