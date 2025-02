Savarino admite insatisfação no Botafogo pela falta de técnico

O Botafogo perdeu por 2 a 0 para o Racing, da Argentina, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Com gols de Vietto e Martínez, a equipe argentina saiu na frente na conquista do título intercontinental. Depois do término da partida, Savarino, meia do time alvinegro, comentou que o elenco está incomodado por ainda não ter um técnico comandando a equipe.

"Afeta, claro que afeta. Estamos tentando fazer o nosso melhor em campo, mas as coisas não têm saído da melhor maneira. Mas estamos tentando. Incomoda, não só individualmente, mas pelo grupo também. Nós precisamos (de um treinador), mas não há nada a fazer. Temos que aguardar que o treinador chegue e, agora, temos um interino. Esperamos que as coisas melhorem no próximo jogo", disse o meia para a ESPN.