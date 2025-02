São Paulo corre risco de perder 6 jogadores por cartão nas quartas do Paulista

O São Paulo entra em campo neste domingo, contra o São Bernardo, às 18h30 (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, no ABC, com a missão de não perder nenhum de seus jogadores "pendurados" para as quartas de final do Campeonato Paulista.

O Tricolor enfrentará o São Bernardo pela última rodada da primeira fase da competição, e seis atletas podem desfalcar a equipe na fase seguinte se forem advertidos com cartão amarelo.

O goleiro Rafael, os zagueiros Alan Franco e Sabino, o lateral esquerdo Enzo Díaz e os atacantes Calleri e André Silva somam dois cartões amarelos cada. De acordo com o regulamento do Paulistão, um atleta terá de cumprir suspensão automática na rodada seguinte, caso some três cartões amarelos no torneio.