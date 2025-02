Presidente de organizada do São Paulo descarta saída de Zubeldía e cobra diretoria: "Não é brincadeira"

"O que eu posso falar para vocês sobre o Zubeldía é que há anos eu não via um técnico vibrar dentro de campo, dar carrinho, querer vencer e querer ganhar. O trabalho do Zubeldía é questionável? Sim, é questionável, como foram os dos últimos técnicos que passaram pelo São Paulo. Só que o São Paulo vem numa reformulação, vai mandar o técnico embora agora? Para trazer o Diniz, que já veio e não deu certo? Negativo. O São Paulo não é bolinha de gude. A diretoria do São Paulo, sabe o que eles fazem? Eles jogam na mídia o seguinte: 'Diniz é o técnico do São Paulo'. Sabe por que eles fazem isso? Para ver a aceitação do torcedor. Mas nós não estamos enganados não", completou.

Também não faltaram críticas e cobranças de Baby aos dirigentes e conselheiros do clube. O líder da Independente direcionou seus questionamentos especialmente ao diretor de futebol, Carlos Belmonte, e ao presidente Julio Casares.

"Senhor Belmonte, você tem que vir e dar as caras aqui. Eu não falo nem tanto do Julio (Casares), porque o Belmonte é o diretor de futebol do São Paulo. Você tem que vir hoje e falar assim: 'Zubeldía é o nosso técnico. A gente confia no Zubeldía'. Essa informação do Diniz, espero que não tenha sido planejada por vocês aí dentro, porque com os outros técnicos que caíram foi sempre assim. Vocês jogam a informação para ver se o torcedor abraça e a culpa de vocês passa batido, porque o problema agora é o Zubeldía, né? Mas a gente sabe que o problema não é o técnico", apontou.

"A relação deles (jogadores) com o treinador é a melhor possível. Tanto que nas entrevistas deles, eles sempre falam que estão fechados com o trabalho do Zubeldía. Eles sentem firmeza no trabalho. Eu acho que a situação do técnico tem muito a ver com a diretoria de futebol do São Paulo. Eu acho que eles tentaram fritar o técnico lá dentro para querer encaixar um outro treinador, um outro tipo de perfil. Acredito que não venha dos jogadores", complementou.

Falta de transparência e planos para o clube

Baby também mencionou a falta de transparência da diretoria e dos conselheiros para com o torcedor do São Paulo. O presidente da Independente mencionou temas em que detalhes fazem falta, como a reforma do Morumbis e o FIDC para reestruturação de dívidas.