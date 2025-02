Para ter Vitor Roque, Palmeiras vai precisar acertar um empréstimo com obrigação de compra junto ao Betis

Em busca de um centroavante, o Palmeiras mira a contratação do brasileiro Vitor Roque, atualmente emprestado pelo Barcelona ao Betis. Para fechar com o jogador, o Verdão vai precisar de um acordo de empréstimo com obrigação de compra, diz jornal.

Segundo o Mundo Deportivo, da Espanha, o Barcelona aceitou a proposta do Palmeiras por Vitor Roque no valor de aproximadamente R$ 149 milhões, por 80% dos direitos econômicos do jogador. O problema é que, além de o Betis ainda não ter aceitado ceder o atleta, o clube catalão não poderá vender o jogador com a janela de transferências fechada e vai precisar registrá-lo novamente, mesmo que por apenas algumas horas, antes de efetivar a venda.

Assim, a única forma possível para o Palmeiras contar com Vitor Roque é conseguir um empréstimo junto ao Betis, com uma obrigação de compra no futuro, que satisfaça os dois clubes. No entanto, ainda segundo o jornal espanhol, a equipe do técnico Manuel Pellegrini não está disposta a aceitar essa condição e o Barcelona não quer pagar por nada nesse processo.