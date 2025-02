Palmeiras se reapresenta após virada e inicia preparação para jogo decisivo contra o Mirassol

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta sexta-feira depois de vencer o Botafogo-SP, por 3 a 1, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Depois de ganhar um fôlego, o Verdão iniciou a preparação para enfrentar o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, em busca de uma vaga no mata-mata do Estadual.

Os titulares do duelo contra o time de Ribeirão Preto fizeram regenerativo na área interna do centro de excelência, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou uma atividade de marcação e aproximação com passes curtos em dimensões reduzidas.

Na parte final, houve um trabalho técnico de sete contra sete e Felipe Anderson, em transição física, atuou como curinga. O meia vem sendo desfalque no Verdão desde a terceira rodada por dores no púbis. Até o momento, disputou apenas um jogo na temporada.