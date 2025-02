Otávio aparece no BID e pode estrear pelo Fluminense

Aquecimento de sexta-feira! ??? pic.twitter.com/nJTs6FGpfm

"Já vim pronto e preparado para ajudar o clube da melhor maneira possível. Joguei no Maracanã muitas vezes como visitante, agora vai ser como mandante. Ansioso, preparado e à disposição do técnico Mano Menezes e da comissão técnica para ajudar o companheiros. Seja para iniciar ou para estar entre os atletas disponíveis para conquistar o primeiro objetivo, que é se classificar para a primeira fase da competição", disse Otávio, em entrevista coletiva.

O Fluminense precisa vencer o Bangu para sonhar com a vaga no mata-mata do Estadual. O Tricolor ocupa a quinta posição, com 14 pontos, mesma pontuação do Vasco, primeiro time dentro da zona de classificação. Além da vitória, o time de Laranjeiras torce para um tropeço do Cruzmaltino contra o Botafogo.