Osasco perde do Flamengo e desperdiça chance de encostar no líder Praia Clube pela Superliga feminina

Nesta sexta-feira, pela 18ª rodada da Superliga feminina de vôlei, o Osasco visitou o Flamengo no Maracanãzinho e perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 19/25, 20/25 e 15/25.

Com o resultado negativo, a equipe paulista, que ficou estacionada em terceiro lugar, com os mesmos 38 pontos, desperdiçou a chance de encostar no Praia Clube, que possui 41 pontos na liderança do torneio. Do outro lado, o Flamengo subiu para a quinta posição, com 36 somados.

O Osasco retorna aos gramados na próxima quinta-feira, quando recebe o Praia Clube, pela 19ª rodada da Superliga. A partida acontece às 21h (de Brasília). Um dia antes, o Flamengo visita o Abel Moda Vôlei, também pela 19ª rodada da competição. O duelo está marcado para às 18h.