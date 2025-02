Mycael pega pênalti, e Athletico-PR empata com o Azuriz na ida das quartas do Paranaense

Fora de casa, o Athletico-PR empatou com o Azuriz no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. Nesta sexta-feira, as equipes se enfrentaram no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco-PR. O goleiro Mycael pegou um pênalti no primeiro tempo e evitou uma possível derrota do Furacão.

As equipes voltam a se enfrentar apenas no dia 8 de março, na Ligga Arena, em Curitiba, às 16h (de Brasília). Uma vitória simples classifica o Athletico-PR à semifinal. O mesmo vale para o Azuriz. Em caso de novo empate, o duelo será decido nos pênaltis.

Antes do jogo, o Athletico-PR tem pela frente o confronto contra o Pouso Alegre, na terça-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Azuriz, por sua vez, tem calendário livre até a segunda partida das quartas de final.