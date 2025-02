Murilo recebe terceiro cartão amarelo e vira desfalque no Palmeiras para última rodada do Paulista

O atleta, então se junta à lista de desfalque que já conta com Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita), Mauricio (cirurgia no ombro direito) e Gustavo Gómez (lesão no músculo posterior da coxa esquerda). Felipe Anderson, em transição física, vive a expectativa de retorno, mas ainda é dúvida.

Já sem Gustavo Gómez contra o Botafogo-SP, Abel Ferreira precisou fazer mudança na zaga e colocou Benedetti como titular ao lado de Murilo. O treinador, portanto, terá que fazer nova alteração para a partida decisiva em Mirassol. A zaga deve ser formada por Benedetti e Naves, duas Crias da Academia.

A vitória sobre o Botafogo-SP deu uma sobrevida ao Palmeiras no Paulistão. Contudo, o Verdão ainda terá trabalho para tentar se classificar às quartas. No momento, a equipe está na terceira posição do Grupo D, com 20 pontos somados, dois atrás da Ponte Preta, que é a vice-líder da chave. O São Bernardo, com 23, já está garantido no mata-mata.