Mikel Arteta analisa final de temporada e espera que Sterling "cresça" em momentos decisivos

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, falou sobre as expectativas de título do Campeonato Inglês e os desafios desta temporada, principalmente após o sorteio da Liga dos Campeões. O espanhol também comentou sobre Sterling, uma das únicas opções ofensivas que os Gunners têm à disposição, já que a equipe tem quatro atacantes contundidos.

