Matheus Pereira desiste de trocar o Cruzeiro pelo Zenit: veja a razão

A novela sobre a saída do meia Matheus Pereira do Cruzeiro terminou nesta quinta-feira. O camisa 10 desistiu de se transferir para o Zenit, da Rússia. Uma questão familiar teria sido decisiva pela opção do atleta.

O portal russo Championat noticiou que a vontade da esposa fez a diferença para a mudança de rumo na negociação com os russos. Desta forma, ele seguirá cumprindo o contrato com o time mineiro até 2026.