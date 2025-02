Marcelo Melo e Rafael Matos vencem Darderi e Navone de virada e vão à grande final do Rio Open

Nesta sexta-feira, pela semifinal do duelo de duplas do Rio Open, a dupla brasileira composta por Marcelo Melo e Rafael Matos venceram por 2 sets a 1 Luciano Darderi (ITA) e Mariano Navone (ARG). As parciais foram de 6/7, 6/3 e 10/5.

Na grande final, eles enfrentarão os espanhóis Jaume Munar e Pedro Martínez. A partida acontece neste sábado, às 20h (de Brasília).

Matos irá para sua segunda decisão do torneio na carreira, enquanto o companheiro vai à terceira final.