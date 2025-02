Luighi celebra 1° gol no ano pelo Palmeiras e projeta jogo decisivo contra o Mirassol: "Ganhar ou ganhar"

Luighi se destacou no Palmeiras na noite da última quinta-feira ao marcar o terceiro gol na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A vitória manteve o Verdão na briga por uma vaga nas quartas do Estadual.

Cria da Academia, Luighi começou no banco de reservas, mas foi acionado por Abel Ferreira aos 16 minutos do segundo tempo. Antes de anotar seu gol, aos 39, deu uma assistência para o tento de Facundo Torres, que foi o da virada alviverde.

"Fico muito feliz por ter ajudado o Palmeiras, por ter ajudado o time. Sabemos que não era uma partida fácil e, mesmo assim, a gente impôs o nosso ritmo e, graças a Deus, eu consegui ajudar a equipe com um gol e uma assistência", disse.