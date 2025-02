Léo Ortiz destaca influência positiva de Danilo no Flamengo

A chegada de Danilo trouxe ao Flamengo um benefício dentro e fora dos gramados. Versátil, o atleta pode atuar em diferentes posições na defesa e ainda ajudar os colegas com sua larga experiência no futebol europeu. Um dos destaques do time carioca, o zagueiro Léo Ortiz considera fundamental a presença do companheiro no elenco.

"Ele tem um currículo que fala por si só. São grandes times, títulos, a Seleção, capitão... É um prazer ter o Danilo e jogar ao seu lado", afirmou Léo Ortiz.