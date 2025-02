José Martínez agrada em nova função e aumenta leque de opções de Ramón no Corinthians

Com o retorno de Bidon, a tendência é que o venezuelano seja recuado para sua posição de origem, mas a versatilidade do atleta é vista com bons olhos por Ramón. O treinador, assim, adquire mais uma alternativa para quando precisar rodar o elenco, tendo em vista o calendário desgastante do futebol brasileiro em 2025.

"Nós vínhamos trabalhando com ele. Ele pode ser volante central, que é a sua característica, e também dá essa dinâmica pela direita. Tem tido um nível muito alto por ali nas últimas partidas", disse o comandante argentino na última entrevista coletiva.

Contratado na metade do ano passado, José Martínez deve inclusive ganhar uma sequência como titular do Corinthians apesar da volta de Breno Bidon. Isso porque Raniele, atual titular como primeiro volante, sentiu dores na coxa na partida contra a UCV e deixou o campo chorando.

O meio-campista possui, ao todo, 26 jogos com a camisa do Timão, sendo 19 como titular. Ele fez um gol e deu uma assistência neste período.

O venezuelano deve ganhar um descanso no compromisso deste domingo, diante do Guarani, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Já classificado, Ramón deve preservar titulares no embate marcado para as 18h30 (de Brasília), na Neo Química.

El Brujo, entretanto, estará à disposição para o segundo e decisivo encontro com a UCV pela Libertadores. A bola irá rolar às 21h30 da próxima quarta-feira, em Itaquera.