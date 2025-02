"Já me sinto em casa", afirma Rony, ex-Palmeiras, ao ser oficialmente apresentado pelo Atlético-MG

Nesta sexta-feira, por meio de entrevista coletiva, o atacante Rony foi oficialmente apresentado pelo Atlético-MG. O jogador de 29 anos, contratado junto ao Palmeiras, afirmou que já se sente em casa e agradeceu ao técnico Cuca pelas oportunidades recebidas logo no começo de sua trajetória com a camisa do clube mineiro.

"Já me sinto em casa, até porque quando há atletas que jogam juntos, isso se torna mais fácil, você se adapta mais rápido, porque eles sabem como você é, e eu também sei como eles são. Isso está me ajudando bastante. O entrosamento dentro de campo está indo super bem. Quero agradecer a todos os companheiros que me abraçaram e me receberam super bem aqui no Atlético e ao professor Cuca, por ter me dado oportunidade", afirmou em entrevista à GaloTV.

O Galo, desta forma, chega ao terceiro reforço para o setor ofensivo em 2025. Após se desfazer de Paulinho, que se transferiu ao Palmeiras, clube contratou Junior Santos, Cuello e, agora, Rony. Na equipe mineira, ele reencontrará Gustavo Scarpa, Deyverson, Gabriel Menino e Caio Paulista, com quem dividiu vestiário no Verdão ao longo das últimas temporadas.