Giro europeu: Brentford goleia Leicester e mantém adversário na zona de rebaixamento do Inglês

Celta supera Osasuna pelo Espanhol

Pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, o Celta de Vigo duelou com o Osasuna no Estádio de Balaídos e venceu por 1 a 0, com gol de Iago Aspas.

Assim, o Celta pulou de 14º para nono, agora com 32 pontos. O Osasuna aparece logo atrás, com a mesma quantidade, mas com menos triunfos na competição.

Freiburg atropela Werder Bremen pelo Alemão

Já o Freiburg atropelou o Werder Bremen no pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe venceu por 5 a 0, com tentos de Kiliann Eric Sildillia, Vincenzo Grifo (2) e Ritsu Doan (2).