Flamengo x Maricá: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

Flamengo e Volta Redonda estão empatados no topo da tabela com 20 pontos, mas o Rubro-Negro lidera nos critérios de desempate, com melhor saldo de gols. O Madureira aparece em terceiro lugar na tabela com 15 pontos, o que garante a classificação antecipada para Fla e Volta Redonda.

Com o primeiro e segundo lugares garantidos, Flamengo e Volta Redonda já sabem que não vão se enfrentar nas semifinais, já que os confrontos serão entre o 1º e o 4º colocados, e o 2º e o 3º colocados. Além disso, as duas equipes também já garantiram a vantagem do empate na próxima fase, que será disputada em jogos de ida e volta.