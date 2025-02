Flamengo encerra preparação para enfrentar o Maricá pelo Carioca; veja provável escalação

O Flamengo encerrou a preparação para o duelo contra o Maricá, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu. O duelo está marcado para este sábado, no Maracanã, às 19h (de Brasília).

O técnico Filipe Luís ajustou os últimos detalhes da equipe que deve ir a campo. Para o confronto, o treinador não poderá contar com Alex Sandro e Michael, que estão tratando lesões musculares no DM. Além disso, Ayrton Lucas e De La Cruz são dúvidas e podem ser poupados. Lesionados, Pedro e Viña seguem de fora.